Снимка: Моята новина
Снимки от мястото получихме в рубриката „Моята новина”
Тир се обърна на АМ „Хемус“ преди Варна. Снимки от мястото получихме в рубриката „Моята новина”.
Същевременно от АПИ съобщиха, че е ограничено движението при км 416 на АМ „Хемус“ в посока Варна поради ПТП. Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево“ – път I-2 – Тополи – Варна. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция“.
Временно беше ограничено и движението в първа активна лента на АМ „Хемус“ в тунел „Витиня“ в посока София заради аварирал камион.
Снимка: Моята новина
Снимка: Моята новинаРедактор: Ина Григорова
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