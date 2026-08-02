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Други двама от екипажа са ранени
Двама души са загинали, а двама са ранени при сблъсък на противопожарни хеликоптери край Атина. Те са участвали в борбата с големия пожар западно от гръцката столица.
От пожарната служба съобщават, че по време на пожарогасене в района на Псата, двете машини са се сблъскали. Незабавно са мобилизирани сили за операция по търсене и спасяване на екипите.
Гръцките власти са успели да установят контакт с екипажа на единия хеликоптер. Двама души са били ранени от единия полет, докато други двама от екипажа на втория хеликоптер са намерени в безсъзнание. Гръцката противопожарна служба съобщи, че те са мъртви. Жертвите са румънец и грък.
Двата хеликоптера са превозвали екип от по двама души - пилот и координатор, осъществяващ връзка с оперативния център. На мястото на инцидента са пристигнали две линейки и един мобилен екип за спешна помощ. Четиримата души от двата екипажа са били изпратени във военновъздушна болница.
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Причината за инцидента е най-вероятно пилотска грешка, смятат източници на компанията, управляваща хеликоптерите. Не се съобщава за технически повреди на летателните апарати.
Пожарът в Западна Атика е в разгара си, като единият фронт е при Агия Параскеви. Там пожарникарите се борят с пламъците при Крио Пигади. Вторият фронт се придвижва към района на Мегара, по-конкретно към полигона Кандили.Редактор: Ивайла Маринова
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