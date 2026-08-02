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Той загина след лавина на Броуд Пийк в Пакистан
Откриха тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа, който загина на Броуд Пийк в Каракорум, Пакистан, съобщиха спасители, цитирани от "Би Би Си".
Алпийският клуб на Пакистан съобщи в неделя, че той е бил намерен на около 5700 метра нагоре по планината, където са били забелязани още три тела, въпреки че самоличността им не е потвърдена.
Потвърдиха смъртта на легендарния алпинист Нирмал Пурджа и останалите от експедицията
Dünyaca ünlü dağcı Nirmal Purja (Nimsdai), Pakistan’da meydana gelen çığ felaketinde 9 kişilik ekibiyle birlikte hayatını kaybetti.— İnönü Güncel (@inonuguncell) August 2, 2026
• Nirmal Purja’nın hayatını konu alan 14 Peaks: Nothing Is Impossible belgeseli 2021 yılında yayımlanmıştı.
• Purja, kariyeri boyunca 18… pic.twitter.com/9K4OqqjeuV
Смъртта на 43-годишния мъж беше обявена в събота от неговата компания Elite Expeditions, която заяви, че той е сред 10-те души, загинали при лавината.
Nirmal Purja, ( @nimsdai ) who made history over the years by climbing the world’s highest peaks, has been confirmed dead after Broad peak avalanche !— Ananda Nepali (@anandanepali99) August 1, 2026
Rest in Heaven, Nims Dai with others beautiful souls .
Video : Trek Nepal pic.twitter.com/LhZKiVMzmk
Пурджа, който е родена в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че е изкачила 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.
В събота премиерът на Непал Балендра Шах заяви, че „трагичната смърт на шестима непалски и четирима други чуждестранни катерачи, включително световния рекордьор Нирмал Пурджа, в планинската верига Каракорум в Пакистан, ни шокира“. „Историята на тяхната смелост, всеотдайност и принос винаги ще остане вдъхновяваща“, добави премиерът.
В изявление по-големият брат на Пурджа, Камал, написа: „С натежало сърце споделям опустошителната новина, че моят любим по-малък брат, Нирмал „Нимсдай“ Пурджа, и другите катерачи вече не са с нас. Въпреки че сърцата ни са разбити, ние сме невероятно горди с теб. Твоето наследство ще живее вечно".
Принц Уилям заяви, че е „наистина натъжен да чуе за трагичната смърт“ на Пурджа, който според него „е служила с отличие“ като войник, преди „да стане един от най-великите алпинисти“.
Министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг написа в публикация в X: „Изключително тъжно е да науча за кончината на Нирмал (Нимс) Пурджа и тези, с които той се е катерил. Той беше вдъхновяващ човек, който е служил в нашите въоръжени сили в продължение на много години - и чиито невероятни приключения като алпинист са известни по целия свят".Редактор: Цветина Петрова
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