Кризата с мигрантите в Сеута не е приключила, тъй като самата политика на Испания улеснява потока, а това е грешно. Това каза журналистът Мохамед Халаф в ефира на „Събуди се”.

Според него за случващото се причините не са само икономически, а и политически – отношенията между Испания и Мароко, а също така и Алжир.

Той посочи, че между Алжир и Мароко има спор от много време за Западна Сахара. „Испания има непостоянна политика относно Мароко. През 2021 г. Испания и Алжир започнаха да говорят за суверенитет на Западна Сахара, което дразни мароканското правителство”, обясни още Халаф.

Журналистът подчерта, че испанските власти са заявили, че всеки от Западна Сахара ще бъде приет в страната, като ще бъдат допуснати до 500 хиляди. А това по негови думи „дразни Мароко”. Освен това е имало решение на Върховния съд в Испания - тези, които преминат границата по море, да не бъдат връщани.

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Той подчерта, че мароканците твърдят, че случилото се в Сеута е било организирано. И допълни, че така Мароко са предупредили Испания, че биха могли да създадат много проблеми, ако продължават съвместните действия с Алжир.

Халаф посочи, че има реакция от страна на европейските държави и даде пример с Италия, която временно замрази Шенгенското споразумение с Испания. Според него е възможно и други страни да предприемат мерки. Журналистът подчерта, че Европа все още не действа правилно, за да може да се справи с подобни мигрантски процеси, които по негови думи ще се увеличават във времето. „Европа има проблем с мигрантите и той непрекъснато се усложнява”, подчерта журналистът. Той смята, че това се случва не само заради нашествията като това в Сеута, а и от оформянето на процеси, които застрашават сигурността на държавите – т.е. радикализацията на Стария континент.

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Халаф коментира и отношенията между Иран и България. Според него Техеран няма да атакува страната ни, но „позициите и действията на България са грешни”. „Не трябваше по този начин външният министър да установява връзка с външния министър на Иран и да започне да се обяснява. Решението на България е суверенно”, допълни журналистът.

"От много месеци гледам в София жени с бурки. Два пъти съм влизал в спорове с тези жени и мъжете им. Попитах полицай защо не ги спира. В България има закони - не може да се разходат така свободно с бурка", разказа още Халаф. Според него трябва да се предприемат мерки, защото е неясно "какъв е този мигрантски трафик в България, кой го организира и как полицията не знае това нещо".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова