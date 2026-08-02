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Продукцията предоставят на социалния патронаж, а останалата част от нея продават на ниски цени
Малка община във Видинско намери нестандартен начин едновременно да намали безработицата и да подпомогне социално слабите семейства. Със собствено производство на плодове и зеленчуци местната власт осигурява работа на хора без препитание, а реколтата достига до нуждаещите се.
Домати, краставици, пипер, лук, тикви, дини и пъпеши отглеждат вече няколко месеца в общинското социално предприятие в Ружинци.
Галина Арсенова от пролетта работи в екипа на общинското социално предприятие, което се занимава с производството на плодове и зеленчуци. Тя споделя, че продукцията е екологична, няма торове и препарати. Плодовете и зеленчуците се оглеждат на площ от 5 декара на различни места в Ружинци. За производството на краставици и лук общината е наела дори двор на къща в центъра на селото.
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Зам.-кметът на община Ружинци Димитър Славчев разказва, че мястото е било запустяло, но нещата вече са различни. Към момента в зеленчукопроизводството са наети трима души. Те работят осем часа на ден и получават минималната работна заплата.
„Стремим се по този начин да намалим безработицата. Тук работят хора от уязвимите групи и по този начин извършваме някаква социална дейност", допълва Славчев.
Спас Средков също е част от екипа. В момента подготвя площите за втора реколта краставици.
Част от произведените краставици, лук, дини и пъпеши се предоставят на социалния патронаж в общината, а останалата продукция се продава. Зам.-кметът отбелязва, че цените са символични, като целта е да помогнат на социално слабите - най-вече възрастни хора.
От общината приканват и други общини да последват техния пример. Славев отбелязва, че тази практика се оказва добра, а тенденцията е да увеличават площите и работната ръка.
Повече гледайте във видеото.
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