Поне един жител на украинската Херсонска област е бил убит, а седем други – ранени при руски въздушен удар, съобщи снощи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Прокудин, цитиран от ДПА.

Атаката, придружена и от артилерийски обстрел, е повредила няколко сгради и автомобили, съобщиха властите. Фронтовата Херсонска област е многократно подлагана на руски атаки.

В Никопол, в Днепропетровска област, седем пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. „Преднамерена и цинична атака срещу цивилни“, коментира в Telegram областният военен администратор Олександър Ханджа.

Деветима убити при руски удар в Киев

Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от "Франс прес".

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.

На този фон украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от "Ройтерс."

Снимка: Сателитна снимка на повреден склад за оръжия и боеприпаси в база "Енгелс", АП, БТА

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.

Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.

Редактор: Цветина Петрова