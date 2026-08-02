Най-малко седем души са загинали при израелски удари в ивицата Газа, предаде АФП, цитирайки местните власти. При една от атаките са били унищожени складове с медицински консумативи в болница. Събитията се случват ден след като „Хамас“ обяви, че е приел последния етап от споразумението за прекратяване на войната.

Израелската армия заяви, че е атакувала складове с оръжия на „Хамас“, като подчерта, че Израел настоява да се увери, че палестинската групировка, извършила нападението на 7 октомври 2023 г., е напълно разоръжена.

Николай Младенов обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването на "Хамас" и преход към гражданско управление в Газа

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи, че ракета е поразила апартамент в жилищна сграда в град Газа, при което са загинали двама души, сред които и дете.

При друг удар в централната част на ивицата Газа са загинали още двама палестинци, включително жена. Други трима души, сред които дете, са били убити при нападение срещу жилищна сграда северозападно от Хан Юнис в южната част на анклава, според същия източник.

Говорител на израелската армия заяви, че информацията за тези случаи се проверява.

Израелската армия заяви пред АФП, че е запозната с един от ударите в района и посочи, че той е бил насочен срещу боец на „Хамас“. В отделно изявление военните съобщиха, че са атакували няколко обекта в Газа и са унищожили пет склада за оръжия на групировката.

Палестинското министерство на здравеопазването осъди атаката, като заяви, че са били напълно унищожени два от четирите склада с медицински материали, останалите два са тежко повредени, а сградата на амбулаторното отделение също е пострадала. Членът на политическото бюро на „Хамас“ Басем Наим заяви, че „топката сега е в полето на израелската окупация“ и призова международните посредници да окажат натиск върху Израел да прекрати нарушенията на примирието.

Според „Хамас“ новият етап от споразумението, подкрепяно от президента на САЩ Доналд Тръмп, предвижда предаване на оръжията на движението и постепенно изтегляне на израелските сили от Ивицата Газа. Израел все още не е направил официално изявление по споразумението. Политически източник обаче заяви, че няма да има никакво изтегляне без „реално разоръжаване“ на „Хамас“.

Редактор: Цветина Петрова