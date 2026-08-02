Фондация "Национали 94" организира благотворителен турнир по голф край Разлог. Инициативата се провежда за втора поредна година, като средствата сега ще отидат за закупуване на нова апаратура за столичната болница "Токуда". Участие в голф турнира, заедно с легендарните български момчета от незабравимото американско лято, взеха много световни футболни легенди. Сред тях са Хулио Салинас, Фреди Бобич, Томас Бертолд и още много други.

Подножието на Пирин засия от футболни звезди, които приеха поканата на националите ни от 94-та година да се включат в благотворителния голф турнир.

Христо Стоичков разказа, че всяка година "идват нови приятели" - фуболисти, които играят голф и с които са като "едно голямо семейство".

Мисията на фондация "Национали 94" е чрез благотворителни инициативи да бъде в помощ на обществото. Тази година турнирът е в чест на всички медици, които се бореха за живота на великия Номер 1 Борислав Михайлов.

Стоичков разказа още, че от болница "Токуда" до последно са се опитвали да спасят живота на "нашия голям приятел Боби Михайлов". И затова тази година средствата, които ще бъдат събрани от голф турнира, ще бъдат предоставени на лечебното заведение. Стоичков допълва още, че това решение е по-скоро като задължение на фонданцията и на спортистите, защото лекарите заслушават адмирации.

Венци Рангелов също разказва, че болницата има нужда от въпросната апаратура, която е новост в медицината.

Футболни легенди играят голф за благотворителност край Разлог

При срещата между толкова футболни величия оживяха легендарни спомена за велики мачове и незабравими приятелства.

Хулио Салинас пък каза: "Идваме за втора година и сме наистина щастливи да бъдем тук. Радост е да съм в България с приятели и с Христо. Турнирът е фантастичен, не бихте могли да поискате повече. Има много добри играчи, много прекрасни хора и се чувствам много комфортно. Така че, когато и Христо да поиска, може да разчита на мен за всичко, от което се нуждае. Разбира се, ще бъдем тук догодина, ако ни покани".



Пачи Салинас допълва: "Истинска чест е да бъдем тук, винаги сме готови да се отзовем когато става дума за помощ към обществото".

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А Естебан Виго казва: "Наистина прекрасен турнир, много добре организиран. Много сме щастливи, заобиколени сме от добри приятели, футболисти, които винаги са ни носили радост, и е прекрасно да срещнеш - дори и да е само веднъж годишно".



А Христо Стоичков подчертава: "Винаги, когато те ми се обадят - отивам на такива събития в Испания. Сега, когато аз им се обаждам за втора поредна година, са тук, защото знаят, че в една малка България, имаме нужда от такива мероприятия, имаме нужда да съберем такива средства".

Красимир Балъков казва, че сред участниците в турнира има и такива, които вече искат да доведат и свои приятели да се включат в него.

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