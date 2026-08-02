Луксозен лайнер, смятан за непотопяем, айсберг и катастрофа, превърнала се в част от световната култура – потъването на „Титаник“ е едно от най-разказваните събития в съвременната история. Тази познатост обаче има своята цена. Постоянното преповтаряне на историята опростява случилото се и свежда хората, преживели трагедията, до схематични образи.

Разказите за „Титаник“ обикновено се съсредоточават върху самото корабокрушение, пренебрегвайки онова, което се случва след него. Последиците от бедствието продължават да бележат живота на мнозина, включително на хора, които никога не са били на борда на кораба.

Една от тях е Хелън Мелвил Смит – дъщерята на капитан Едуард Смит (1850–1912), командвал „Титаник“ по време на първото му и единствено плаване. Докато събира материали за новия си роман Daughter of the Titanic („Дъщерята на „Титаник“), авторката Каролин Каучи все повече осъзнава, че най-впечатляваща не е самата катастрофа, а тихият начин, по който нейните последици оформят човешки съдби.

Хелън Мелвил Смит (1898–1973) е едва на 14 години, когато през април 1912 г. баща ѝ загива заедно с кораба. От този момент тя наследява не само личната си скръб, но и публична самоличност, която никога не е избирала – тази на „дъщерята на капитана“, завинаги свързана с трагедия, на която не е била свидетел, но от която никога не успява да избяга.

📸 1: Helen Melville Smith, the daughter of Captain Smith, Captain of #Titanic, at the age of 16 at the unveiling of a statue dedicated to her father (29 July 1914)

📸 2: A few years later, with the actor playing her father, Captain Smith, in the film "A Night To Remember" (1958) pic.twitter.com/J0nRhQdzSI — Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) July 4, 2024

По-късният ѝ живот често е представян като низ от неизбежни нещастия. Съпругът ѝ загива при инцидент, майка ѝ умира при автомобилна катастрофа, синът ѝ намира смъртта си през Втората световна война, а дъщеря ѝ става жертва на полиомиелит.

Събрани заедно, тези трагедии лесно могат да бъдат представени като доказателство за предполагаемо „проклятие на Титаник“. Дори през юли 2025 г. британският Daily Mail публикува материал, който интерпретира живота на Хелън именно през тази призма, превръщайки несвързани събития в части от една уж предопределена съдба.

Склонността да търсим смисъл

Психологическите изследвания отдавна показват, че хората естествено търсят закономерности и връзки, особено след травматични събития. Американският психолог Джером Брунър посочва, че осмисляме преживяванията си чрез разкази, които придават логика и последователност на случилото се. Когато няколко трагедии се струпат върху един човек, сме склонни да ги обединим в една обща история.

При „Титаник“ тази склонност е още по-силна. Заради огромното място, което бедствието заема в колективната памет, то упражнява своеобразна „наративна гравитация“. Животите на хората, свързани с него, неизменно се тълкуват през призмата на катастрофата и често се свеждат до нейно продължение. В много отношения потъването на „Титаник“ се е превърнало в съвременен мит – историческо събитие, чрез което обществото интерпретира съдбите на хора, живели десетилетия след него.

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Историята на Хелън Мелвил Смит не е просто разказ за поредица от загуби. Тя е история за непрекъснатото напрежение между личния живот и обществените очаквания, между наследената идентичност и стремежа човек сам да определя своя път.

Повече от „дъщерята на капитана“

Животът на Хелън далеч не се изчерпва с трагедията. Тя се научава да пилотира самолет в епоха, когато авиацията все още е в своя зародиш и е изключително опасна. Кара спортни автомобили, движи се в артистичните и светските среди и успява да запази общественото си присъствие – факт, който опровергава представата за жена, напълно сломена от личните си загуби.

Фотографиите от по-късните години я показват елегантна, уверена и активна в обществения живот въпреки всички изпитания.

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По онова време авиацията и автомобилите са символи на модерността, блясъка и стремежа към риск. Интересът на Хелън към тези нови технологии разкрива жена, привлечена от преживяванията и новите възможности, а не от изолацията. Така се оформя образът не само на дъщеря, съпруга и майка, преживяла тежки загуби, но и на човек, запазил любопитството си към живота, социалната си активност и желанието да живее пълноценно.

Обществените разкази често заключват хората в една-единствена роля, особено когато са свързани с голямо историческо събитие. В действителност животът им продължава далеч отвъд тези рамки.

Животът след катастрофата

Историята на Хелън Мелвил Смит показва и един по-общ проблем в начина, по който разказваме историята. Катастрофите не приключват с края на непосредствената криза. Те продължават години наред да оформят репутации, идентичности и обществени представи, понякога през няколко поколения.

Популярните разкази обаче почти винаги поставят акцента върху момента на трагедията, а не върху нейните последици. „Титаник“ непрекъснато се пресъздава като драматичен спектакъл – корабокрушението, героизмът, човешките грешки – докато по-тихите, но далеч по-дълготрайни последици остават в сянка.

В случая с Хелън Мелвил Смит идеята за „проклятието на Титаник“ създава изкуствена логика там, където може би няма никаква. Десетилетия от живота ѝ се свеждат до един-единствен лесен за възприемане разказ, който дори представя самото оцеляване като форма на нещастие.

#OnThisDay 1914 📆



A memorial statue to the late Captain Edward John Smith, Commander of RMS Titanic was unveiled by his daughter Helen Melville Smith in Beacon Park, Lichfield, Staffordshire, England.



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Това не е безобиден процес. Историци, журналисти и писатели – включително самите автори – участват в оформянето на начина, по който отделните човешки съдби остават в колективната памет. Именно затова носят и етичната отговорност да устояват на изкушението да налагат схеми, които правят живота по-подреден и логичен, отколкото той е бил в действителност.

Животът на Хелън Мелвил Смит не се вписва в подобна опростена схема. Той е белязан от независимост, постоянство и противоречия – качества, които трудно могат да бъдат вместени в история за „проклятие“. Да признаем това означава не само да възстановим паметта за една почти забравена личност, но и да осъзнаем ограниченията на историите, чрез които се опитваме да разбираме миналото.

Историята на „Титаник“ продължава да живее в съдбите на хората, които той е белязал – съдби, които не могат да бъдат сведени единствено до тази трагедия, без да бъде загубена тяхната човешка сложност.

Редактор: Цветина Петрова