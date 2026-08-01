Навършват се 100 години от потеглянето на първия влак по Родопската теснолинейка. По случай годишнината предстои да бъде възстановен за движение теснопътен парен локомотив. След завършването на възстановителните дейности БДЖ ще организира серия от празнични пътувания с атракционни влакове, теглени от парната машина.

На 1 август 1926 г. с тържествена програма и празнично пътуване е открита отсечката от гара Сарамбей (днешен Септември) до гара Лъджене (днешната централна гара във Велинград). С нея се поставя началото на железопътния транспорт в Родопите. От следващия ден - 2 август, стартира и редовната експлоатация по маршрута.

В началото по 39-километровото трасе между Септември и Велинград се движи по един влак във всяка посока, като пътуването продължава близо три часа и половина.

Родопската теснолинейка влезе в книга: Младеж посвети енциклопедия на единствената действаща линия у нас

Изграждането на тясната 760 мм железопътна линия от Пазарджишкото поле при гара Сарамбей на 238 м надморска височина започва през пролетта на 1921 г. по проект на инженер Стоян Митов. За 5 години е преодоляно непристъпното скалисто дефиле на Чепинска река. Преди да достигне гара Лъджене – днес квартал на Велинград, теснолинейката се изкачва до вододела Чуката на 801 м над морското равнище и преминава 10 пъти под планинските ридове. По този маршрут се намират първите 10 от общо 35 тунела.

Отсечката е една от най-живописните по релсите от Септември до Добринище. Трасето следва извивките на буйната Чепинска река, която си проправя път между скалите на западнородопските ридове. Преди 100 години влакове по линията са теглени от малки парни локомотиви. Днес техните съвременници се задвижват с дизелово гориво и са няколко пъти по-мощни.

Туристическите посещения на теснолинейката се увеличават всяка година. Линията остава основна транспортна артерия с важно социално значение за местното население. Освен редовните влакове между Септември и Велинград – по 5 пъти в денонощието, БДЖ организира и регулярни атракционни и празнични пътувания по различни поводи, които се радват на голям интерес.

Редактор: Ивайла Маринова