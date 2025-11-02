Прочутата в цяла Европа родопска теснолинейка вече има своя книга. Нейният автор е Кристиан Ваклинов – човекът, превърнал спасяването на влакчето в лична мисия. В 364 цветни страници той събира повече от век история, разкази и снимки, посветени на единствената действаща теснолинейна железопътна линия в България – маршрута Септември–Добринище.

Всеки ден влакът изминава живописното 125-километрово трасе, прекосявайки Родопите, Рила и Пирин. За близо 100 хиляди жители на седем общини това е не просто транспорт, а част от ежедневието им. За автора обаче теснолинейката е кауза, превърнала се в сбъдната мечта.

„И сбъдната мечта, и поставена цел, която е реализирана. Много неща в едно“, споделя Ваклинов.

Книгата проследява строителството на линията, започнало още през 1915 г. – през трудностите, прекъсванията и откриването на отделните участъци. Авторът включва редки архивни снимки, предоставени от потомци на служители и пътници, свързани с железницата.

В отделни глави са описани всички гари по трасето – някои вече закрити, други преименувани през годините. Сред тях е и най-високата гара на Балканите – Аврамово. За всяка спирка има чертежи и схеми, както и историята на нейните промени.

Кристиан Ваклинов представя и развитието на подвижния състав – от първите пътнически вагони до доставката на дизеловите локомотиви, описвайки техния интериор, външен вид и модернизация.

В книгата оживяват и спомените на хората, за които теснолинейката е била единствената връзка със света – средство за достигане до училище, пазар или лекар. Днес повечето пътници са туристи, но влакът продължава да бъде символ на духа и упоритостта на планинците.

„Преди седмици теснолинейката получи поредното международно признание – шесто място в класация за най-красивите есенни пътувания с влак в света“, казва с гордост Ваклинов.

Книгата-енциклопедия ще има премиера на 10 ноември в Пазарджик, след което ще бъде представена и във всички градове по маршрута на родопската теснолинейка.

