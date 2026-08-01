Снимка: БГНЕС
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Общата декларация е подписана и от премиера Румен Радев
Мигрантската криза в Сеута предизвика реакция в Европейския съюз. Лидерите на 22 държави, сред които и България, са подписали писмо с искане за видеоконференция заради кризата. Това потвърдиха за NOVA от кабинета „Радев”.
Инициативата е на премиерите на Италия и Дания. В писмото се посочва, че представата, че може да се влезе в ЕС нелегално и впоследствие това да се легализира, е погрешна.
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"Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в Европейския съюз. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване", заявяват лидерите на 22-те страни, предава БТА. Писмото е адресирано до ирландското председателство на Съвета на ЕС, до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
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"Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", посочват още лидерите.
Декларацията е публикувана и в сайта на италианското правителство. Подписана е и от лидерите на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция.
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