Мигрантската криза в Сеута предизвика реакция в Европейския съюз. Лидерите на 22 държави, сред които и България, са подписали писмо с искане за видеоконференция заради кризата. Това потвърдиха за NOVA от кабинета „Радев”.

Инициативата е на премиерите на Италия и Дания. В писмото се посочва, че представата, че може да се влезе в ЕС нелегално и впоследствие това да се легализира, е погрешна.

Италия временно замрази Шенгенското споразумение с Испания

"Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в Европейския съюз. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване", заявяват лидерите на 22-те страни, предава БТА. Писмото е адресирано до ирландското председателство на Съвета на ЕС, до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Десетки хиляди мароканци щурмуваха испанския анклав Сеута по море, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", посочват още лидерите.

Декларацията е публикувана и в сайта на италианското правителство. Подписана е и от лидерите на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция.