Трима души са убити, а други двама са ранени при стрелба в заведение за бързо хранене в щата Айдахо, в западната част на САЩ.

Една от жертвите е служителка, която е работила клиенти по време на атаката. Нападателят е бил убит по време на атаката, съобщи Матю Хикс, началник на полицията в Туин Фолс. "Мога да уверя хората, че според нас опасността вече е отминала. Предполагаемият извършител е мъртъв. Той е бил открит в близост до мястото на нападението. Работим, за да установим самоличността му и мотивите му. Очакваме да изясним това през следващите дни", заяви Хикс.

Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στο Αϊντάχο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 2 τραυματίες, δείτε βίντεο #protothema https://t.co/A1RbgrhDA1 pic.twitter.com/jBql2lTSpY — Protothema.gr (@protothema) August 2, 2026

Видео, разпространено в социалните мрежи от местни медии, показва млад мъж, въоръжен с пушка, пред ресторанта. Друго видео в социалните мрежи показва повече от дузина души, които излизат тичайки от ресторанта.

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Туин Фолс е град с около 56 000 жители, разположен в южната част на Айдахо, на около 290 километра северозападно от Солт Лейк Сити.

Редактор: Цветина Петрова