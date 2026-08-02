Снимка: АП, БТА
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Решението е заради отправено искане от страна на Техеран и други държави от региона
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техеран и други държави от региона, при условие че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции.
В съобщение в своята платформа Truth Social Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удар срещу Ислямската република Иран, който ще има нивото на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. „Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака“, посочи той. „Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент“, заяви Тръмп.
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Той каза още, че съюзниците от Близкия изток са постигнали параметрите на споразумение за прекратяване на войната с Иран, допълва "Асошиейтед прес". Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение „ще включва незабавно, пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран.
Иран не направи незабавен публичен коментар по изявлението на Тръмп.
Решението на Тръмп идва след съобщения, че САЩ и Израел са подготвяли мащабни удари по енергийни обекти в Иран. Техеран от своя страна предупреди, че ще отговори решително при нападение.Редактор: Цветина Петрова
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