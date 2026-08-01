Посолствата на САЩ в Йерусалим и в други столици от Близкия изток призоваха американските граждани в региона да бъдат готови да го напуснат заради опасност от непредвидима ескалация на конфликта с Иран.

"Заради засиленото напрежение в Близкия изток обстановката със сигурността остава сложна и съществува възможност за непредвидима ескалация", се казва в идентични съобщения, публикувани от американските дипломатически мисии от Кайро на изток.

От посолствата допълват, че американците в региона трябва да обмислят отпътуване и предупреждават, че напрежението може да доведе до нарушения в пътуванията. "Иранският режим е непредвидим, както показват неотдавнашните му решения да атакува райони в региона без предупреждение или провокация, както и да разшири ударите си към места, които досега не са били мишена, като Египет", се казва още в съобщенията.

САЩ са атакували цели в Иран

Американските граждани, които се намират извън Близкия изток, са призовани сериозно да преосмислят пътуванията си до и през региона. Тези, които пътуват, трябва внимателно да следят информацията за работата на летищата и авиокомпаниите.

Посолствата остават отворени и продължават да предоставят обичайните консулски и визови услуги.

Редактор: Ивайла Маринова