Дългосрочни промени в атмосферната и океанската циркулация над Тихия океан вероятно са една от причините горските пожари в югозападната част на САЩ и в Източна Австралия да следват различни тенденции, показва изследване, публикувано в сп. „Нейчър“ и цитирано от сайта Phys.org.

Анализът установява, че през последните десетилетия площта на изгорелите гори в югозападните американски щати се е увеличила значително, докато в Източна Австралия не се наблюдава същата ясно изразена тенденция, въпреки глобалното затопляне. Според учените това разминаване може да бъде обяснено с продължителни изменения в тропическата част на Тихия океан, които влияят върху валежите, атмосферната влажност и условията за възникване и разпространение на пожари.

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Изследователите посочват, че климатичните промени продължават да увеличават сухотата на въздуха и по този начин повишават риска от пожари и в двата региона. Влиянието на тихоокеанските климатични процеси обаче е отслабило този ефект в Източна Австралия, където възникват много по-малко пожари, отколкото в САЩ.

Според авторите резултатите показват, че за оценката на бъдещия риск от горски пожари не е достатъчно да се отчита единствено повишаването на температурите. Необходимо е да се вземат предвид и дългосрочните колебания в океанската и атмосферната циркулация, които могат съществено да усилват или отслабват ефекта от климатичните промени в различни части на света.

Учените отбелязват, че не е ясно как ще се развият тихоокеанските климатични модели през следващите десетилетия. Ако сегашната тенденция отслабне или се обърне, рискът от пожари в Австралия може да нарасне по-бързо под въздействието на продължаващото глобално затопляне, уточняват още от Phys.org.

Редактор: Ина Григорова