От понеделник, 3 август, до 10 август, включително, ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ-а и по топлопреносната мрежа, информира „Топлофикация”.

От там добавят, че дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Спират топлата вода в София в началото на август

От дружеството посочват, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надеждна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите „Надежда“, „Толстой“, „Свобода“, „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Илинден“, „Банишора“, „Лозенец“ и зоните Б-5, Б-5-3, Б-18 и Б-19.

Без топлоподаване ще останат още части от района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Тотлебен“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Илиянци“.

Засегнати ще бъдат и ж.к. „Надежда“ – първа, втора и част от четвърта част, от блок 401 до блок 422 включително, ж.к. „Толстой“, ж.к. „Свобода“ – блокове 41 и 42, ж.к. „Илиянци“, НПЗ „Военна рампа“, както и районът на ж.к. „Лозенец“, ограничен от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Черни връх“, бул. „Христо Смирненски“ и бул. „Драган Цанков“.

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август.

Редактор: Ина Григорова