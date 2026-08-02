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С началото на август започнаха и горещините. До 37 градуса стигнаха температурите на места в страната в неделя. Синоптиците предупреждават за опасно топло време и през следващите дни. Температурите още в понеделник ще бъдат в диапазона от 33 до около 38 градуса. По морето ще е около 30–31 градуса, а температурата на морската вода - 24–25. Очакват се вълни по някои открити плажове до метър – метър и половина.
В планините също ще се усеща топлото лятно време, с температури по върховете около 20 градуса, а в ниските планински части – до около 30 градуса.
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Дългата гореща поредица ще продължи почти през цялата седмица. Температурите ще достигнат в хода на този период до около 40 градуса. Вероятно в някои райони по поречието на река Дунав ще прескочат тази психологическа граница.
Ранните прогнози обаче допускат краят на този горещ период, поне за кратко, да настъпи около 8–9 август с преминаването на студен атмосферен фронт. Това означава локални валежи с гръмотевична активност и висок риск от градушки.
Редактор: Ина Григорова
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