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Трусът е бил на дълбочина 10 км
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района край източното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия, съобщи Германският геофизичен център, предаде "Ройтерс".
По данни на центъра трусът е бил на дълбочина 10 километра.
⚠️ Strong earthquake near East Cape— AvScanNZ 🇳🇿 (@NZ_Trav) August 2, 2026
A magnitude 5.7 earthquake struck at 8:35pm, around 10 km southwest of Te Araroa.
• Depth: 39 km
• Shaking: Strong
• Location quality: Best pic.twitter.com/3urMxBa9XA
Засега няма данни за жертви или щети.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Елена Инджева, БТА
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