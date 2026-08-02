Изминалият месец юли е бил най-хладният за последните 20 години и най-валежен от 2019 г. насам, сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

Средните месечни температури в населените места са били между 18 и 26 градуса. Най-високата температура е измерена на 20 юли в село Първомай, област Благоевград - 39,3 градуса. Най-студено е било в Драгоман на 26 юли. Отчетени са 4,9 градуса.

На планински връх най-ниската температура е минус 2,6 градуса на връх Мусала на 23 юли. В София най-топлият ден е бил на 18 юли, когато температурите са достигнали 33,4 градуса, а най-ниската е отчетена на 24 юли - 8,9 градуса.

Месечните суми на валежите са между 13% и 371% от климатичната норма. Най-голямото 24-часово количество валеж е 107,1 мм в с. Горен чифлик на 22 юли, когато в района са паднали и едни от най-обилните валежи за месеца. Такива е имало и на 1 юли в община Трън – измереното в с. Долна Мелна количество валеж е 98,4 мм. В София месечната сума валеж е 59,9 мм, което е 93% от нормата.

Изминалият юни - най-горещият в историята на Западна Европа

Заради необичайно ниските температури на 24 юли по най-високите части на Рила и Пирин е превалял сняг, като на места се е образувала и тънка снежна покривка.

Застудяване и бури по Черноморието

През месеца по Българското Черноморско крайбрежие са наблюдавани няколко случая с бързо понижение на температурата на морската вода.

Преминалите над страната няколко студени фронта през месеца предизвикват мощни конвек-тивни бури, обилни дъждове, градушки и локални наводнения, а паднали мълнии са причина за възникване на пожари.