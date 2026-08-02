Говорителят на иранското външно министерство заяви, че Техеран и Маскат са близо до постигането на споразумение за нов морски маршрут през Ормузкия проток, отделен от съществуващите корабоплавателни коридори, предаде БГНЕС.

„Скоро ще постигнем разбирателство за маршрут, приемлив и за двете страни – нито северният, нито южният маршрут, а такъв, който зачита суверенните права на двете държави и защитава нашите национални интереси и сигурност“, каза Есмаил Багаеи в интервю за държавната телевизия.

Подробности за новия маршрут засега не бяха оповестени. От избухването на войната на 28 февруари Иран на практика поддържа контрол над стратегическия воден път, през който при нормални условия преминава около 20% от световното потребление на петрол, предаде АФП.

След кризата заради Ормузкия проток: Ще бъде ли затворен и протокът Баб ел-Мандеб

По-рано външният министър Абас Арагчи заяви, че преговорите с Оман – другата държава, граничеща с Ормузкия проток – „се движат към успешно приключване и са в заключителния си етап“.

От Маскат не последва незабавен коментар по въпроса. Багаеи обаче подчерта, че „разбирателството между Иран и Оман относно нов маршрут няма нищо общо с това дали Ормузкият проток ще бъде отворен отново или ще остане затворен“. Той обвини Съединените щати за затварянето на протока и настоя, че Вашингтон е нарушил поетите си ангажименти.

„Протокът беше затворен заради нарушаването на ангажиментите от страна на Съединените щати, военноморската им блокада срещу Иран и всички враждебни действия, които САЩ предприеха срещу Ислямска република Иран през този период“, каза той.

Техеран и Вашингтон подписаха споразумение в средата на юни, с което бе сложен край на месеци на военни действия. То включваше разпоредби относно Ормузкия проток и възобновяване на дипломатическия диалог между двете страни с цел постигане на по-широкообхватно споразумение. По-късно обаче споразумението се разпадна, след като Иран и САЩ взаимно се обвиниха, че са нарушили неговите условия. Последваха американски удари по Иран и ответни ирански атаки в региона.

Редактор: Ина Григорова