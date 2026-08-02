Снимка: БСС
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Операцията по спасяването ѝ е продължила повече от 10 часа
Жена със счупен глезен е спасена при изключително трудна акция в Пирин, проведена от планинските спасители, съобщават от ПСС Сандански.
Операцията е продължила над 10 часа и се е провела при тежки условия високо в планината.
Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. След получаване на сигнала незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански.
Снимка: ПСС
Пострадалата туристка е била в премката между връх Зъбът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но той прави два неуспешни опита за кацане на изключително трудния терен. Така операцията продължава само като наземна.
В акцията участват четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци. Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването е било изключително трудно, казват от ПСС.
Екипът достигна до пострадалата късно вечерта. На място ѝ е оказана необходимата първа помощ, след това е обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка. Следва транспортирането ѝ през сложен високопланински терен.
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Първоначално планът предвиждал сваляне към хижа „Беговица”, но на място е взето друго решение. Заради лошия терен евакуацията е насочена към хижа „Пирин”. Този маршрут е избран като по-подходящ за безопасното извеждане на пострадалата. Въпреки това разстоянието е дълго, а условията – изключително тежки.
Снимка: ПСС
За финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Сандански.
Акцията завършва около 5:00 часа сутринта.
След дълги часове усилия пострадалата жена е изведена безопасно от планината, съобщават от ПСС.Редактор: Ина Григорова
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