Сложна остава ситуацията с горските пожари в Гърция. На места се е наложила евакуация на хора, има разрушавайки домове, съобщава електронното издание на в. „Катимерини”.

Огънят се подхранват от силния вятър, отбелязват гръцките власти.

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Най-тежкият пожар е близо до Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив, на около 70 километра западно от столицата Атина. Властите изпратиха три спешни сигнала чрез гръцката система 112 през нощта, нареждайки на жителите да се евакуират от засегнатите райони, а 12 души бяха евакуирани с лодка рано сутринта.

Огнената стихия във Франция и Испания се разраства

Изображения от района показват обширни разрушения, включително изгорели домове, пожарна кола, унищожена от пламъци. Има и съобщения за мъртви животни, намерени по пътищата.

Снимка: БТА

Ново огнище има в Ливадостра, западно край Коринтския залив, където жителите също получиха предупреждения за евакуация. Евакуация беше извършена вчера и в близкото селище Агиос Василиос.

Противопожарните сили бяха подсилени в Егиалея, крайбрежен район в Западна Гърция близо до град Патра, докато ситуацията в Ретимно на остров Крит вече е по-добра.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети центъра за координация на кризисни ситуации на Гражданската защита днес сутринта за актуална информация за пожарите в цялата страна, тъй като властите предупредиха, че силните ветрове създават опасни условия за борбата с огнената стихия.

Редактор: Ина Григорова