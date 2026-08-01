Видео: Ройтерс; Снимка: БТА
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Най-сериозно е край Порто Гермено, на около 70 километра от Атина
Сложна остава ситуацията с горските пожари в Гърция. На места се е наложила евакуация на хора, има разрушавайки домове, съобщава електронното издание на в. „Катимерини”.
Огънят се подхранват от силния вятър, отбелязват гръцките власти.
Най-тежкият пожар е близо до Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив, на около 70 километра западно от столицата Атина. Властите изпратиха три спешни сигнала чрез гръцката система 112 през нощта, нареждайки на жителите да се евакуират от засегнатите райони, а 12 души бяха евакуирани с лодка рано сутринта.
Огнената стихия във Франция и Испания се разраства
Изображения от района показват обширни разрушения, включително изгорели домове, пожарна кола, унищожена от пламъци. Има и съобщения за мъртви животни, намерени по пътищата.
Снимка: БТА
Ново огнище има в Ливадостра, западно край Коринтския залив, където жителите също получиха предупреждения за евакуация. Евакуация беше извършена вчера и в близкото селище Агиос Василиос.
Противопожарните сили бяха подсилени в Егиалея, крайбрежен район в Западна Гърция близо до град Патра, докато ситуацията в Ретимно на остров Крит вече е по-добра.
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети центъра за координация на кризисни ситуации на Гражданската защита днес сутринта за актуална информация за пожарите в цялата страна, тъй като властите предупредиха, че силните ветрове създават опасни условия за борбата с огнената стихия.
Редактор: Ина Григорова
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