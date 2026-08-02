Около 3000 жандармеристи и полицаи са разположени в автономния град Сеута, за да поддържат реда след масовия приток на мигранти, обяви пред репортери Мигел Анхел Перес, говорител на испанското правителство в града.

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„Разположихме близо 3000 души от силите на реда в Сеута тези дни, за да възстановим нормалното положение. Те ще останат толкова дълго, колкото е необходимо“, отбеляза той. Служителят добави, че тази цифра включва и местните полицаи.

В края на юли десетки хиляди нелегални имигранти успяха да стигнат до Сеута , плувайки и вървейки около вълнолома, отделящ града от Мароко. На фона на кризата испанските власти решиха да разположат военните, за да помогнат за гарантиране на сигурността в града. Най-малко 72 души са загинали при опит да стигнат до града. Смята се, че по-голямата част от мигрантите вече са се върнали в Мароко.

Редактор: Ина Григорова