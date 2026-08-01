Снимка: Стопкадър
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От Левицата отправиха заявка за завръщане на политическата сцена
БСП отбеляза 135 години от организираното социалистическо движение на емблематичния връх Бузлуджа. Основното послание на ръководството към членовете и симпатизантите на Левицата беше заявка за завръщане на основната политическа сцена и спешно връщане на изгубеното доверие на избирателите след последните парламентарни избори.
Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че политическата борба на Левицата е свързана с реализирането на качествена промяна за гражданите на България.
Заместник-председателят на БСП Донка Михайлова заяви в ефира на "Събуди се", че партията се намира в труден период. Тя изрази увереност, че с общи усилия ситуацията може да бъде променена. По думите ѝ тазгодишният събор е предшестван от поредица от форуми, посветени на важни теми за развитието на Левицата.
Според Михайлова необходимостта от силна лява партия е основният мотив БСП да работи за възстановяване на общественото доверие. „От нас зависи да покажем на младите хора, че именно БСП е лявата партия в България, а не „Прогресивна България”, каза още тя.
БСП провежда традиционния си събор на Бузлуджа
Заместник-председателят на Левицата отбеляза, че БСП остава третата политическа сила в местната власт и гледа към предстоящите местни избори с амбицията да излъчи социално ангажирани кандидати за кметове.
Михайлова коментира и решението на БСП да заяви подкрепата си за Илияна Йотова за предстоящите президентски избори. „Това е най-естественото решение за Левицата. Илияна Йотова е дълбоко уважаван за нас кандидат, когото познаваме и вярвам, че ще спечели изборите”, добави тя.
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