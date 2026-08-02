Неделя ще бъде слънчева и гореща в почти цялата страна. След сравнително прохладното начало на деня температурите бързо ще се повишат, а в най-топлите райони ще достигнат 37-38 градуса. Валежи не се очакват, а атмосферата ще остане устойчива.

Обявен е жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София-област.

Изображение: НИМХ

През нощта небето ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне почти напълно. Сутрешните температури ще бъдат по-поносими, особено в котловините и равнинните части на страната.

През деня ще преобладава слънчево време. Следобед жегата ще се усили, най-вече във вътрешността на страната.

Ще духа слаб източен-североизточен вятър, който в Източна България временно ще се усилва до умерен. По Черноморието той ще носи известно разхлаждане, но в останалите райони високите температури ще се усещат осезаемо.

Максималните стойности ще бъдат между 32 и 38 градуса. Най-горещо се очаква да бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и долината на Струма.

Времето в София

В столицата денят ще започне с ясно небе и ще остане слънчев до вечерта. Валежи не се очакват, а вятърът ще бъде слаб.

Температурата ще достигне около 32-33 градуса. В централните части на София усещането за жега ще бъде по-силно през следобедните часове.

Вечерта ще остане ясно, а температурите постепенно ще започнат да се понижават.

Времето в планините

Планините ще предложат по-прохладно време и добра видимост. Ще бъде предимно слънчево, без условия за съществени валежи.

Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а по високите части временно силен.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 25-26 градуса, а на 2000 метра около 19 градуса.

Времето по Черноморието

По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Източният-североизточен вятър ще бъде до умерен и ще задържи температурите по-ниски в сравнение с вътрешността на страната.

Максималните стойности ще бъдат между 28 и 32 градуса. Морската вода ще бъде с температура между 24 и 26 градуса.

Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Над по-голямата част от Балканския полуостров ще се задържи сухо и стабилно време. Ще преобладава слънчево небе, а само в отделни планински райони следобед може да се развие слаба купеста облачност.

Температурите ще продължат да се повишават. Най-горещо ще бъде във вътрешността на Сърбия, Северна Македония и Северна Гърция, както и в северозападните части на полуострова.

По Адриатическото и Егейското крайбрежие морският бриз ще смекчава жегата.

През следващите дни не се очаква съществена промяна. Горещото и сухо време ще се задържи над голяма част от Балканите, а температурите ще продължат плавно да се повишават.

Редактор: Цветина Петрова