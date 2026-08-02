Шофьор на автобус пострада, а превозното средство е изпотрошено след нападение в столичния квартал „Христо Ботев” тази вечер, научи NOVA. От СДВР потвърдиха за случая.

Първоначално са арестувани двама души, но единият е освободен. Задържан остава 17-годишен младеж.

От Спешна помощ казаха за NOVA, че мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал шофьорът. Той е откаран в лицево - челюстната хирургия на „Пирогов”. Нападателят е прегледан от друг екип на Спешна помощ, но няма наранявания и е оставен в Първо районно.

По информация на главния диспечер към Столичния автотранспорт първоначално сигналът е за побой между пътници. Веднага е уведомен дежурният в 1-во РУ. Изпратен е патрул. Няма данни за пострадали пътници. Водачът на автобуса е със сцепена дясна вежда. За момента има данни за счупено стъкло на третата врата, съобщиха още от Столичния автотранспорт.

Снимка: NOVA