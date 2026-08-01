Снимка: БГНЕС, архив
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Промените трябва да бъдат одобрени от КЕВР и вписани в Търговския регистър
Надзорният съвет на „Булгартрансгаз” е сменил частично шефовете на дружеството, съобщава БНР.
Владимир Малинов, който беше изпълнителен директор 7 години е заменен от Кирил Равначки, досега заместник-шеф.
Промените трябва да бъдат одобрени от КЕВР и вписани в Търговския регистър.
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