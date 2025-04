Пълноразмерен триизмерен дигитален модел на „Титаник“ предоставя безпрецедентен поглед към начина, по който корабът се е разполовил и потънал след сблъсъка с айсберг през 1912 г., в резултат на който загиват около 1500 души.

Скенерът разкрива нови детайли за една от котелните помещения на кораба, потвърждавайки разказите на очевидци, че инженерите са работили до последно, за да поддържат осветлението включено.

Компютърна симулация показва, че малки пробойни в корпуса – с размерите на лист хартия А4 – са довели до трагичния край на „непотопяемия“ кораб.

„Титаник е последният оцелял свидетел на катастрофата и все още има какво да разкаже“, казва Паркс Стивънсън, анализатор и изследовател на кораба. Новите открития са резултат от проучване, направено за документалния филм на National Geographic и Atlantic Productions – „Titanic: The Digital Resurrection“.

Останките от кораба, разположени на 3800 метра дълбочина в ледените води на Атлантическия океан, са картографирани с помощта на подводни роботи. Повече от 700 000 изображения, направени от всички възможни ъгли, са използвани за създаването на така наречения „дигитален двойник“, който беше представен за първи път от BBC News през 2023 г.

Поради мащаба на останките и тъмнината на океанското дъно, досегашните изследвания с подводници показваха само фрагменти от картината. Новото сканиране обаче предоставя първия цялостен поглед върху кораба.

Огромната носова част лежи изправена на дъното, сякаш корабът продължава своето пътешествие, докато кърмата – намираща се на 600 метра разстояние – представлява купчина от смачкан метал. Повредите са резултат от силния удар при падането върху морското дъно, след като корабът се разполовява.

„Това е като криминално местопрестъпление – трябва да се видят доказателствата в техния контекст. Именно пълният изглед на мястото на катастрофата е ключът към разбирането на това какво точно се е случило", каза Стивънсън.

Сканирането разкрива и нови детайли от близък план, включително илюминатор, който вероятно е бил разбит от удара с айсберга – потвърждение на свидетелствата, че лед е влязъл в някои от каютите при сблъсъка.

Изследователите обръщат внимание на една от големите котелни зали – лесно разпознаваема при сканирането, тъй като се намира в задната част на носовия отсек, точно където корабът се е разцепил.

Оцелели пътници свидетелстват, че светлините са били включени дори когато корабът вече е потъвал.

Дигиталната реплика показва, че някои от котлите са вдлъбнати, което подсказва, че са били активни, когато са потънали под водата. На палубата на кърмата е открит и вентил в отворено положение – знак, че парата е продължавала да тече към електрогенериращата система.

Това е заслуга на инженерния екип, ръководен от Джоузеф Бел, който остава на борда, за да захранва котлите с въглища до последно. Всички загиват, но според Стивънсън, техните героични действия спасяват множество животи.

„Те са поддържали електрозахранването и светлините до самия край, за да дадат време на екипажа да спусне спасителните лодки на светло, а не в пълен мрак“, обяснява той. „Успяват временно да удържат хаоса – и това усилие се вижда от един отворен парен вентил, който още стои на кърмата", каза той.

Нова компютърна симулация предоставя още по-задълбочени познания за потъването. Тя използва подробен структурен модел на кораба, базиран на оригиналните чертежи на „Титаник“, както и данни за скоростта, посоката и положението на кораба в момента на удара. Изследването е ръководено от проф. Джиом-Кий Пайк от Университетския колеж в Лондон.

Симулацията показва, че сблъсъкът с айсберга е бил по-скоро страничен, като е оставил серия от пробойни по тясна линия на корпуса.

