Повече от 100 години след потъването на "Титаник" артефакти и предмети от луксозния кораб бяха продадени на търг, съобщи ДПА.

Меню за вечеря в първа класа на кораба достигна цена от 66 000 британски лири. Смята се, че това е единственият оцелял списък с ястия. В него фигурират блюда със стриди, агнешко и зеленоглава патица и филе ала Виктория. Оцелялото от корабокрушението меню е повредено от водата, но въпреки това анонимен купувач плати за него 66 000 британски паунда (81 000 щатски долара) по време на аукциона, организиран от "Хенри Олдридж и син".

Titanic menu, victim's pocket watch being sold at auction. https://t.co/UPPiZCjujR #Titanic #titanicmenu #auction pic.twitter.com/8KiW25J9iE

Луксозно одеяло, с което вероятно се е загърнал в спасителна лодка оцелял от крушението пътник, бе продадено за 76 000 британски лири.

Сред вещите е и джобен часовник, собственост на руски емигрант, чиято съпруга оцелява, предаде CBS.

A Titanic passenger’s watch stopped at 2:25 a.m. It’s up for auction. https://t.co/MxvUkTmGNO pic.twitter.com/AU1SBdOLee