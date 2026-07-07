Жена е пострадала тежко, след като е била нападната от две кучета в Самоков. Инцидентът е станал около 16:00 часа вчера на ул. „Цар Борис III“.

По първоначални данни жената се разхождала по улицата, когато била атакувана от животните, разхождани от мъж. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

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Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията. Все още няма информация за състоянието ѝ.

След инцидента собственикът на кучетата избягал, но впоследствие е бил бързо установен от служителите на реда и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

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Редактор: Цветина Петкова