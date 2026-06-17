От Обществения съвет към ЦИК призоваха депутатите да не променят Изборния кодекс сега. От там припомнят, че до провеждането на президентския вот остават по-малко от 2 месеца работно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящото приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт, и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в Изборния кодекс, както и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата ЦИК, Общественият съвет към ЦИК смята, че, „започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно“.

Препоръчва се вместо това парламентът да отмени промените от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. А обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат.

От 23 юни ЦИК е с нов състав

„Няма време преди предстоящия президентски вот за мащабни промени в изборното законодателство и за широк дебат, в рамките на който да бъдат обсъдени всички възможни предложения. Така че настоящият парламент има пълно мнозинство, а вероятно и достатъчно дълъг хоризонт, за да отложи една мащабна промяна в изборното законодателство”, каза Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Категорично подкрепям да не се пипа в момента Изборният кодекс”, каза изборният експерт Стоил Стоилов. И допълни, че е с по-особено мнение относно ограниченията за секциите в страните, извън ЕС. „Трябва да се започне с активна регистрация на избирателите в чужбина и да се работи с реалните числа, а не с някаква предполагаема избирателна активност. Така че аз ще преживея следващите избори и с тези ограничения. Действително няма време да се правят разумни обсъждания и промени в Изборния кодекс”, обясни изборният наблюдател Стоил Стоилов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова