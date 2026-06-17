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Няма време преди предстоящия вот за мащабни промени, смята Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК
От Обществения съвет към ЦИК призоваха депутатите да не променят Изборния кодекс сега. От там припомнят, че до провеждането на президентския вот остават по-малко от 2 месеца работно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящото приемане на бюджета на страната за тази година и на промени в Закона за съдебната власт, и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в Изборния кодекс, както и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата ЦИК, Общественият съвет към ЦИК смята, че, „започването на обхватни промени в Изборния кодекс в този момент би било неудачно“.
Препоръчва се вместо това парламентът да отмени промените от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. А обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат.
„Няма време преди предстоящия президентски вот за мащабни промени в изборното законодателство и за широк дебат, в рамките на който да бъдат обсъдени всички възможни предложения. Така че настоящият парламент има пълно мнозинство, а вероятно и достатъчно дълъг хоризонт, за да отложи една мащабна промяна в изборното законодателство”, каза Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Категорично подкрепям да не се пипа в момента Изборният кодекс”, каза изборният експерт Стоил Стоилов. И допълни, че е с по-особено мнение относно ограниченията за секциите в страните, извън ЕС. „Трябва да се започне с активна регистрация на избирателите в чужбина и да се работи с реалните числа, а не с някаква предполагаема избирателна активност. Така че аз ще преживея следващите избори и с тези ограничения. Действително няма време да се правят разумни обсъждания и промени в Изборния кодекс”, обясни изборният наблюдател Стоил Стоилов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова
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