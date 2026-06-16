Снимка: Иван Кънчев, NOVA/ Видео: Instagram профил на Стоян Колев
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Сигналът е подаден от случаен гражданин
Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.
Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.
Задържаха инфлуенсър, призовавал за гражданско неподчинение
Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за NOVA от Областната дирекция на полицията.
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