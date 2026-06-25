Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение на тиктокъра Стоян Колев от "задържане под стража" в "домашен арест". Решението беше взето преди минути.

Колев беше доведен в съдебната зала с видими превръзки по тялото, държейки Библия в ръцете си. Тиктокърът е обвиняем за агресивно шофиране по автомагистрала "Тракия", като е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение.

Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев и удължиха ареста му

Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. По време на заседанието стана ясно, че срещу него тече и ново досъдебно производство, отново за хулиганство. Пред Съдебната палата в Пазарджик се събраха десетки негови фенове в негова защита.