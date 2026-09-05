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Той коментира актуалните теми от последните часове
Арестът на Стоян Колев можеше да се случи много по-рано преди да стигне до Испания, но се чакаше Европейска заповед за арест. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който беше на посещение в Момчилград, от където коментира актуалните теми.
"Щяхме да го заловим още в Румъния. В момента, в който заповедта излезе се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме във Валенсия. Ние подадохме адреса му на испанските служби", обясни той.
Задържаха Стоян Колев в Испания
"Ако нещо ни пречи - това е, че безпрепятствено се преминава границата, но имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на Шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго. Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия, защото няма къде да отидат", каза още министърът.
По повод двойното убийство и последвало самоубийство в Исперих, Демерджиев каза, че бъдат проверени всички сигнали за домашно насилие в семейството, тъй като службите имат данни за конкретното семейство.
Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих
Относно марихуаната в Бургас, той обясни, че шофьорът ще остане задържан за срок от 72 часа. Дрогата е била предназначена за Южното Черноморие, а и за износ в Турция.
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