Американският природонаучен музей в Ню Йорк откри новата си мащабна изложба - „Сблъсъкът: Краят на епохата на динозаврите”. Тя проследява как преди 66 милиона години огромен астероид унищожава 75% от живота на Земята и проправя пътя към възхода на бозайниците и в крайна сметка на човека.

Експозицията впечатлява с реалистични модели – от трицератопс с височина над 5 метра до гигантски морски хищници, както и с панорамна видеосимулация на големия удар. Посетителите могат да проследят как природата се възстановява след катастрофата и как днешните усилия за защита на биоразнообразието черпят уроци от далечното минало.

"Нашата нова изложба разказва научната история за събития, които иначе биха изглеждали напълно невероятни, ако не бяха се случили наистина. Но именно тази катастрофа става творческата сила, която в крайна сметка оформя днешния свят", каза кураторът на изложбата Роджър Бенсън.