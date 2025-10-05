С навлизането в есенния сезон е време да си припомним и някои забавления на закрито, които биха били подходящи за цялото семейство. В Ню Йорк, например, едно посещение в музей може да се превърне в среднощно приключение с преспиване за малки и големи. Повече по темата разказва репортерът на NOVA Галина Петрова в ефира на “Събуди се”.

Този месец Природонаучният музей в Ню Йорк възобнови една вече обичана традиция – т.нар museum sleepover или нощувки за посетители. Това е преживяване, което позволява на посетителите да заспят под синия кит или до скелетите на динозаврите и да се събудят с изгрева на слънцето.

Традицията започва през 2006 година, вдъхновена от филма “Нощ в музея”. Оттогава Американският природонаучен музей превърна своята програма в емблема на уникално културно преживяване за хора от всички възрасти.

Програмата включва обиколки с фенерчета сред динозаврите, игри и викторини в залите, караоке и приказка за лека нощ – преди да заспиш под 29-метровия син кит. На сутринта – закуска, сувенир и ваучер за ново посещение, а за музея – още публика и разбира се приходи.

Нощувките в музея са само за деца от 6 до 12 г. плюс родител, а подобни събития се организират и във Вашингтон – в музеите на Smithsonian, където децата могат да прекарат нощта сред космически капсули или мамути. В Чикаго Field Museum предлага т.нар. Dozin’ with the Dinos – там посетителите спят буквално до най-известния Т-Рекс в света, наречен Сю.

В Балтимор Science Center също отваря вратите си за семейни нощувки с експерименти и научни работилници. А в Intrepid Museum в Ню Йорк спалните чували се разстилат на борда на самолетоносач. Такива инициативи има и в зоопаркове – например във Филаделфия или Сан Диего, където гостите прекарват нощта сред животински звуци.

Общо над 50 музеи, научни центрове и зоологически градини в Съединените щати предлагат подобни „sleepover“ програми, които се радват на огромен интерес.

А интересът в Ню Йорк е изключителен – билетите за октомври, ноември и декември се разпродадоха за няколко седмици. За 2026 г. вече са обявени нови дати, които също се очаква да бъдат изчерпани месеци по-рано.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Ивайла Митева