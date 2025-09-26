Едно откритие от Китай може да промени учебниците по история на човечеството. Древният череп „Юнсиен 2“, датиран на близо милион години, показва връзки между Homo sapiens и мистериозните денисови хора – и поставя нови въпроси за нашата еволюция.

През 1990 г. в китайската провинция Хубей е открит древен човешки череп, който е бил толкова силно деформиран, че е било трудно да се оцени значението му. Нов анализ показва, че черепът принадлежи към ранен клон на сестринска линия на нашия вид. Това откритие може да разклати разбирането за това как се е развивала човешката еволюция през последните милион години.

Най-старият известен представител на нова линия

Изследователите са използвали сложни техники за сканиране и дигитална реконструкция, за да определят оригиналната форма на черепа, който е на възраст между 940 000 и 1,1 милиона години, и са го сравнили с повече от 100 други човешки вкаменелости. Те казаха, че изглежда е най-старият известен член на еволюционна линия, която включва загадъчните денисови хора, които по-късно са бродили в широка част от Азия и са се кръстосвали с нашия вид Homo sapiens.

Черепът, наречен Юнсиен 2, изглежда е на мъж на възраст между 30 и 40 години, според палеоантрополога Сиджун Ни от университета Фудан и Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни към Китайската академия на науките, който е ръководил изследването, публикувано в четвъртък в списание Science.

https://t.co/H7TAkBmrnH #preprints



New preprint suggests that ~1 million-year-old Yunxian 2 fossil is an early member of the Asian ‘Dragon Man’ lineage, which probably includes the Denisovans, and is the sister group of the Homo sapiens lineage pic.twitter.com/zeeQQyA7qk — Odyssey to the Far East (@motherlander) May 18, 2024

Видовете в човешката еволюционна линия се наричат ​​хоминини.

Различен от Homo erectus

Черепът преди това е бил предварително класифициран като принадлежащ към вида хоминин Homo erectus, който е имал пропорции на тялото, наподобяващи нашите, но по-малък размер на мозъка и различни черти на лицето. Изследователите обявиха, че новият анализ показва, че черепът притежава характеристики, доказващи, че не е Homo erectus.

„Има дълъг, нисък череп и отдръпнало се чело, но предполагаемият размер на мозъка е най-големият досега за всеки хоминин от тази епоха. Лицето е голямо, но с плоски и насочени напред скули, и голям нос с издаден носов мост, но без изпъкналостта на средната част на лицето, която откриваме при неандерталците“, каза антропологът и съавтор на изследването Крис Стрингър от Природонаучния музей в Лондон.

Черепът е бил частично смазан и формата му е била деформирана от натиск и движение в земята в продължение на много години по време и след процеса на вкаменяване.

Връзка с денисовите хора и Homo longi

Изследователите поставят черепа в азиатско-центрирана хомининовна линия, която включва вида Homo longi, известен от фосили, включително от череп, открит близо до китайския град Харбин, както и денисовите хора.

Черепът, каза Ни, споделя характеристики с другите членове на тази линия, като например широко и масивно небце, плоски и ниски скули, разширена област в задната част на главата и някои характеристики на областта на ухото.

Съществуването на денисови хора е било неизвестно, докато изследователи през 2010 г. не обявиха откриването на останките им в Денисовата пещера в Сибир, като по-късно фосили са открити и на други места в Азия. Както денисовите хора, така и неандерталците са преживели значителни взаимодействия с Homo sapiens, включително кръстосване, преди да изчезнат малко след това по причини, които не са напълно изяснени. Поради древното кръстосване, много хора днес от Азия и някои други места носят ДНК от денисовите хора.

Констатациите могат да променят разбирането за пътя, поет от човешката еволюция през последния един милион години, включващ членове на рода - група от тясно свързани видове - наречени Homo.

Нови въпроси за човешката еволюция

Изследователите предполагат, че са съществували пет основни клона на хора с голям мозък в Африка, Европа и Азия, които са започнали да се разминават един от друг преди повече от милион години. Тези клонове са довели до Homo sapiens; Homo longi и денисовите хора; неандерталците (Homo neanderthalensis); Homo heidelbergensis, известен за първи път от челюстна кост, открита в Германия; и Homo erectus.

„Кланът Homo longi е бил доста разпространен в Азия, заемайки много голяма площ с разнообразна среда в продължение на повече от един милион години. Вероятно са живели в малки, изолирани групи и са имали малко взаимодействие с други групи. Следователно, те показват значително морфологично разнообразие“, каза Ни.

Изследователите казват, че черепът от Юнсиен 2 предоставя доказателства, че процесът на дивергенция между човешките линии е станал по-рано от предполагаемото досега.

„Въз основа на нашето ново откритие, ние оспорихме старите времеви линии на човешката еволюция“, каза Ни.

Най-старите известни фосили на Homo sapiens датират отпреди около 300 000 години в Африка. Но изследователите предполагат, че линията, довела до нашия вид, се е отделила от другите хоминидни линии стотици хиляди години по-рано - вероятно преди повече от милион години.

„Бъркотията в средата“

Стрингер твърди, че черепът може да помогне за разрешаването на дилема, наречена „Muddle in the middle” (Бъркотията в средата) - озадачаващият набор от човешки фосили на възраст между 300 000 и един милион години.

Ако черепът от Юнсиен 2 се намира близо до произхода както на родословието Homo longi/денисови хора, така и на Homo sapiens, Стрингър добави, „той може да представлява един от най-важните прозорци към еволюционните процеси, които са оформили нашия род преди около милион години“.