Преди повече от 1000 години, по времето на цар Симеон Велики, България е една от най-мощните европейски държави. Златният век на българската култура е свързан и с най-голямото териториално разширение на страната, а столицата Велики Преслав е изградена с амбицията да съперничи по блясък и великолепие на самия Константинопол.

►От военен лагер до столица на Златния век

Разположен на 40 километра от първата българска столица Плиска, Велики Преслав първоначално е бил укрепен военен лагер. След приемането на християнството в средата на IX век, тук започват да се строят църкви и манастири. Именно в Преслав се завръща третият син на Борис I – Симеон, след като получава най-елитното за времето си образование в Магнаурската школа в Константинопол. Тук той започва да превежда свещените писания от гръцки език.

През 889 година на трона се възкачва първородният син на Борис I, Владимир Расате, който рязко променя курса на баща си и се опитва да възстанови старата българска религия. Тази измяна принуждава Борис I да захвърли монашеското расо, да свали сина си от трона и през 893 година да свика Преславския народен събор. На него се взима съдбоносното решение столицата да се премести от Плиска в Преслав, а на трона се възкачва Симеон. Така започва Златният век на българската държава.

►Град, създаден да всява страхопочитание

Израснал в Константинопол, новият български монарх се стреми да превърне Преслав във величествен град, който да не отстъпва на столицата на Византия. Затова още с първите си крачки чужденците е трябвало да изпитат страхопочитание, разказва директорът на Археологическия музей във Велики Преслав, д-р Александър Горчев.

Това усещане започвало още от Южната порта на града – внушително съоръжение с височина 15 метра. Огромна желязна врата се е спускала, за да прегради пътя на нашествениците. Дори да я преодолеят, враговете е трябвало да се изправят пред още две дървени порти, залоствани с дялано дърво. В прохода на портата е имало и специални прорези, през които защитниците са заливали с горящ катран нападателите. „Неслучайно е направено всичко това“, подчертава д-р Горчев.

►Лукс и удобства в царския град

Целият Преслав е бил водоснабден с различни подземни глинени водопроводи, което за времето си е било истински лукс. Свидетелство за това е и т.нар. „малка баня“, изградена до личната резиденция на царя. „Това е един вид средновековно джакузи“, обяснява д-р Горчев. По времето на цар Петър, неговата съпруга Мария-Ирина (внучка на византийския император Роман Лакапин) се е отправяла към друга, по-голяма баня начело на процесия от придворни дами, носещи благовонни масла.

В центъра на вътрешния град се е намирала канцеларията на владетеля, където са се водели преговорите и дипломатическата кореспонденция. Именно тук византийският дипломат Лъв Хиросфакт е бил приет, преди цар Симеон Велики да го затвори за цяла година в крепостта Мундрага.

Влизайки в тронната палата, пратениците са били поразявани от величието ѝ. Огромни колони са поддържали конструкцията, а в дъното се е извисявал тронът на българския владетел. „Влизайки, пратеникът, без да иска, е трябвало да сведе глава пред българския владетел“, допълва д-р Горчев.

►Следите на времето

Днес, 1000 години по-късно, великолепието на българската столица е едва доловимо. Причината е, че през столетията местното население е използвало огромните камъни от руините на Преслав, за да строи своите къщи – практика, продължила чак до средата на XX век. Въпреки това, останките от тронната палата, църквите от базиликален тип, баните и крепостните стени все още разказват историята за един от най-блестящите периоди в българската история.