Трябва да бъде потърсена не само политическа, но и наказателна отговорност за сключването на неизгодния договор с турската компания "Боташ". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Радослав Рибарски, заместник-председател на комисията по енергетика от "Продължаваме промяната". Той коментира и трагедията по Южното Черноморие, като я определи като пореден пример за неподготвеност на институциите. Рибарски подкрепи спирането на транзита на руски газ през България и обясни защо ПП-ДБ няма да предложат повишаване на данъците в новия бюджет.

По повод потопа по Южното Черноморие Радослав Рибарски изказа съболезнования на близките на загиналите. Според него, макар валежите да са природно бедствие, трагедията е можело да бъде избегната.

"За пореден път се оказваме неподготвени. Още когато се случи това в Царево, бяха отпуснати от Министерски съвет по времето на Денков 43 милиона лева, които трябваше да бъдат оползотворени, за да бъдат почистени дерета и тази трагедия да не се повтаря отново", припомни той. Рибарски направи паралел и с горските пожари, като подчерта, че средствата по Оперативна програма "Околна среда" не се използват ефективно за превенция. "Пари има и никой не разбира къде отиват тези пари", добави депутатът.

Запитан дали подкрепя готовността на правителството да спре транзита на руски газ за страни от ЕС, Рибарски беше категоричен.

"Няма как ние да продължаваме да купуваме руски газ, след като Русия, Руската федерация, обявила целия Европейски съюз и държавите в него за вражески държави. Пълното спиране ние ще го подкрепим", заяви той. Рибарски припомни, че Европейската комисия е дала ясни насоки за прекратяване на краткосрочните договори до 2026 г. и на всички доставки до 2028 г. Той добави, че от ПП-ДБ са предложили и налагането на енергийна вноска върху тези доставки.

Най-остра беше позицията на Рибарски по отношение на договора с турската компания "Боташ", сключен от служебния кабинет на Румен Радев.

"Освен политическа отговорност, ясно сме заявили кой е участвал в подписването, кой е участвал в договарянето на това споразумение. Освен политическа отговорност обаче, трябва да бъде потърсена и наказателна", настоя той. Депутатът припомни, че докладът от временната комисия в парламента по казуса е изпратен в ДАНС и прокуратурата, но година и половина по-късно няма никаква реакция. "Сложени са подписите на Росен Христов, на тогавашния директор на "Булгаргаз", на сегашния директор на "Булгартрансгаз". Това е тристранно споразумение. Знаем кой е назначил служебния кабинет – президентът Радев, който продължава все още да защитава смисъла от този договор", каза още Рибарски.

Радослав Рибарски подкрепи идеята на столичния кмет Васил Терзиев за концесия на "Топлофикация София" като "единственото възможно в момента решение" за справяне с огромния дълг на дружеството.

