В района на Флория в Истанбул бе обявена тревога, след като два танкера, плаващи под флага на Азербайджан и Турция, подадоха сигнал за бедствие. Инцидентът се е случил в открито море край Бакъркьой. Компетентните органи незабавно са мобилизирали спасителни екипи, предаде Анадолската агенция.

Според съобщение на турското министерство на транспорта и инфраструктурата двата танкера са се сблъскали, докато са били закотвени в района на "Кючукчекмедже". Става въпрос за танкера KALBAJAR с дължина 141 метра и ALATEPE с дължина 115 метра.

Поради близостта на корабите до брега и съобщението за сблъсък между тях, на мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи, както и влекач, които са подчинени на Главната дирекция за безопасност на бреговете.

Няма информация за ранени или разлив на нефт, а компетентните служби продължават да следят ситуацията и да разследват обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът.

Редактор: Ивайла Митева