Развръзка около убийството, което потресе Смолянско. Часове след като беше обявен за национално издирване, полицията задържа предполагаемия извършител на тежкото престъпление, станало на една от най-посещаваните туристически пътеки - „Невястата“ в Пампорово. В понеделник там беше открит мъртъв 40-годишният Павел Христов от Ямбол.

След убийството, извършено в неделя вечерта на 400 м от началото на екопътеката, заподозреният се укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 43 години. Преди година и половина имал връзка с приятелката на жертвата. Разследващите предполагат, че извършителят дори използвал проследяващо устройство, с което следял в кой момент къде се намира жената. По информация на NOVA жертвата и неговата приятелка били отседнали в хотел в Пампорово.

Задържаният е изключително добре физически подготвен, професионален планински водач, опитен планинар и маратонец, подчерта директорът на ОДМВР- Смолян ст. ком. Цветан Цанков. Според полицията извършителят напръскал с лютив спрей жертвата и ѝ нанесъл множество прободно-порезни рани. Мъжът сложил белезници на 39-годишната жена и казал, че отива до колата да вземе нещо, но ще се върне за нея. Тя успяла да избяга, спускайки се по склон надолу, и не е пострадала. Скрила се зад скала и стояла неподвижно дълго време. Сигнал за престъплението е подаден от случаен минувач, тъй като извършителят взел телефона на бившата си приятелка.

„От събраните доказателства можем да кажем, че престъплението е извършено вероятно от ревност”, коментира окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. По думите му предстои да бъде повдигнато обвинение на заподозрения мъж и да му бъде поискана мярка „задържане под стража”.

