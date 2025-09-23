Апелативната прокуратура - Пловдив потвърди в съобщение до медиите, че в случая с намерения в понеделник труп край Смолян става дума за убийство, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Заподозреният за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян е обявен за общодържавно издирване, съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на ОД на МВР ст. Комисар Цветан Цанков. Те потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Мъжът е бил с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха от прокуратурата и полицията. От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена, която е била обект на ревността. Убитият мъж е от Ямбол.

Редактор: Дарина Методиева