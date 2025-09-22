Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.

Откриха тяло във водите на Гребния канал в Пловдив

Съдебен лекар ще направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства. Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство. На мястото на престъплението има екипи на полицията.

Редактор: Цветина Петкова