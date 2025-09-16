Тяло на жена изплува от Гребния канал в Пловдив, съобщиха от МВР за NOVA. На мястото има полицейски патрули и линейка.

По предварителна информация служители на "Общинска охрана" забелязали, че има тяло във водата и веднага се обадили на телефон 112.

Около 8:20 часа във Второ районно управление е постъпил сигнал за забелязано безжизнено тяло в Гребния канал в Пловдив. Установена е самоличността на жена на 43 години. Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.

