Морето взе нова жертва. 58-годишна румънска туристка се удавила в четвъртък сутрин в „Слънчев бряг”. Тялото на жената е изплувало минути след 11 ч.

Двама се удавиха в морето край "Слънчев бряг"

Румънката била на ваканция в България и е отседнала в куротния комплекс. Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева