Жертвата е румънска туристка
Морето взе нова жертва. 58-годишна румънска туристка се удавила в четвъртък сутрин в „Слънчев бряг”. Тялото на жената е изплувало минути след 11 ч.
Румънката била на ваканция в България и е отседнала в куротния комплекс. Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
