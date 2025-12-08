Европейската комисия предлага още механизми в борбата с разпространението на наркотици – опростяване на правилата за засичане на нови вещества и създаване на обща база данни за тяхната поява. Как ще помогнат тези мерки коментира председателят на Фондация „За един чист живот” Светлана Йорданова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Според Йорданова проблемът с разпространението на дизайнерската дрога е дългогодишен и изключително динамичен. Тя припомни, че България разполага с национална стратегия за борба с наркотиците, разработена и с нейно участие. „България е няколко крачки напред от повечето европейски държави по отношение на поставянето на нови вещества в забранителния списък“, подчерта тя.

По думите ѝ предложената от ЕК стратегия съдържа предимно препоръчителни мерки, насочени както към ограничаване предлагането на наркотични вещества, така и към действия след употребата им. Във фокуса попадат бързото идентифициране на нови субстанции и обменът на данни между отделните институции.

Тя обърна внимание на изключително сериозния проблем с дизайнерската дрога – синтетичните вещества, чиято молекулярна структура се променя минимално, за да избегнат законовите забрани. „Модификацията на една молекула е толкова лесна, че позволява да се заобиколи всякакво законодателство. При промяна в състава веществото автоматично излиза от списъците за контрол“, обясни председателят на фондацията.

Идентифицирането на тези вещества е сложен и бавен процес. „Обикновено минават години от навлизането им на пазара до събирането на токсикологични доказателства и признаването им като опасни. Именно затова е толкова трудно да ограничим разпространението им", заяви тя.

Според Йорданова употребяващите дизайнерска дрога все по-често стават пациенти на психиатричните болници. Медицинските заведения регистрират значително увеличение на психози и шизофренни състояния. „При част от пациентите симптомите отшумяват след спиране на употребата, но при голяма част психичните проблеми остават трайни", предупреди тя и допълни, че в много случаи мозъчната дейност вече е силно увредена, което затруднява последващото лечение и прилагането на психотерапия.

