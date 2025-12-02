В навечерието на Международния ден на хората с увреждания в София отвори врати нов Център за дневна грижа за пълнолетни лица с увреждания, като приоритет са хора с епилепсия и детска церебрална парализа.

„25 души ще ползват дневна грижа, а освен това предлагаме и консултации, почасови услуги и заместваща грижа за 5 лица“, обясни Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия.

Тя допълни, че в момента все още се срещат трудности с намирането на медицински персонал за заместващата грижа.

Нов център за социални услуги ще бъде изграден в Попово

Откриването на центъра идва като отговор на недостига на специализирани услуги за хора с увреждания. „В София много хора идват от провинцията с децата си и търсят грижа и възможности. Това естествено води до недостиг на услуги“, обясни тя.

„Първият център за деца и младежи с епилепсия, който открихме преди седем години, показа колко е важно персоналът да е добре обучен. Епилепсията изисква медицинска подкрепа при пристъпи и възможност за подаване на медикаменти“, поясни Събева.

"Заплатите са ниски и ние се стараем да ги увеличаваме, защото трудът на асистентите е професионален, тежък и емоционално натоварващ“, каза председателят на асоциацията.

БЧК откри национален кол център за социална и здравна подкрепа

Амбицията на организацията е да се създаде мрежа от такива центрове в страната, за да се гарантира достъп до информация и специализирани услуги за повече хора. „Когато центровете са комплекс от услуги, те могат да помогнат на хора от по-отдалечени райони и да предоставят ценна информация“, добави Веска Събева.

Редактор: Ралица Атанасова