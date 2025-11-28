-
Спортни новини (27.11.2025 - късна)
"Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!" - кампанията, зарадвала 6500 малчугани
Интерактивен концерт, вдъхновен от легендарния китарист Джо Бонамаса, ще се проведе в София
Доц. Стоянка Черкезова: Можем да предотвратим 33 хил. смъртни случая на година у нас
Часове преди Черния петък: Засилени проверки на КЗП
Румен Радев: Няма как да се съгласим на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел
Ще бъде осигурена подкрепа за 60 хора с увреждания и техните семейства
Първа копка на нов Център за специализирана подкрепа и три жилищни сгради за хора с интелектуални затруднения в община Попова. Строежът на новите социални услуги е част от проекта на Министерството на труда и социалната политика за реформиране и осигуряване на качествени и достъпни грижи за възрастни и хора с увреждания в цялата страна.
БЧК откри национален кол център за социална и здравна подкрепа
Стартът ще бъде даден от социалния министър Борислав Гуцанов, който обяви разкриването на 5 нови центъра за възрастни в страната.
Инвестицията в Попово е на стойност над 5,8 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новият център е предвидено да осигурява подкрепа за 60 хора с увреждания и техните семейства.
