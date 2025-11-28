Първа копка на нов Център за специализирана подкрепа и три жилищни сгради за хора с интелектуални затруднения в община Попова. Строежът на новите социални услуги е част от проекта на Министерството на труда и социалната политика за реформиране и осигуряване на качествени и достъпни грижи за възрастни и хора с увреждания в цялата страна.

БЧК откри национален кол център за социална и здравна подкрепа

Стартът ще бъде даден от социалния министър Борислав Гуцанов, който обяви разкриването на 5 нови центъра за възрастни в страната.



Инвестицията в Попово е на стойност над 5,8 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новият център е предвидено да осигурява подкрепа за 60 хора с увреждания и техните семейства.

Редактор: Дарина Методиева