Всички разговори дотук за това, което се е случило в местността „Баба Алино”, завършват с многоточие. Остава нещо неизяснено във всеки един от тези разговори, което показва, че има нещо скрито и към този момент не може да бъде казано. А то не може да бъде казано вероятно, защото би предизвикало сериозни трусове по цялата вертикала на държавните зависимости в работата на институциите. Това коментира в предаването „Здравей, България” журналистът от „Дневник” Спас Спасов относно скандала с „Незаконния град”.

„Трудно е да се изясни кой точно е най-виновен в цялата тази ситуация, защото тя е илюстрация на онова, което наричаме завладяна държава. Местната власт във Варна до този момент така и не успява да бъде убедителна докрай в твърденията си, че е предприела всички възможни действия, които е трябвало да предприеме, за да не се случи това, което се е случило. Това може би е част от комуникационния проблем на „Продължаваме Промяната”, защото именно този проблем наблюдаваме от години. Оттам нататък стигаме до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото именно това е министерството, което има всички правомощия да се противопоставя на подобни случаи”, каза журналистът.

„Независимо дали постройките там са 104 или по-малко цялата тази инфраструктура е изградена пред очите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То е с всичките правомощия да наблюдава дейността на общинските администрации, да издава актове, да изисква действия от тяхна страна. Но това е едната страна на проблема. Другата е, че се оказа, че всички тези незаконни постройки в местността са снабдени с вода и с електроенергия. Това означава, че дотам има довеждаща инфраструктура, която изведнъж се оказа, че е незаконна. Не е ясно как е станало това, защото това е в правомощията на регионалното министерство. То има правомощията да проследи как се случват подобни присъединявания и да спре изграждането на подобна инфраструктура - нещо, което очевидно не се е случило до този момент. Така че, вината е разпределена по цялата вертикала на държавната и местната администрация”, посочи той.

„Нямам отговор на въпроса откъде е финансиран този проект. Вероятно това е нещо, което трябва да изясни ДАНС. Името на Олег Невзоров се появи във Варна публично и натрапчиво вероятно през миналата година, когато неговото име се появи внезапно като таен свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев в делото, което тече срещу него. Тогава именно стана ясно кой е Олег Невзоров и с какво се занимава. А сигнали за това какво се случва в „Баба Алино”, имаше още през 2001-2002 година, оттогава датират сигналите за изсичането на гората”, каза още Спасов.

„Това, което е най-важно и то е един от основните сюжети, е дейността на Олег Невзоров не само като строителен предприемач, но и като спонсор на украинската общност във Варна и не само. Той е свързван с едно сдружение, което подпомага живота на украинските бежанци в района на Варна. Смятам, че това е много важен детайл, защото Невзоров беше представен като спонсор на тази организация. А когато някой се занимава със спонсориране на неправителствения сектор, трябва да е ясно откъде идва финансирането му. Ако ДАНС не изясни откъде са идвали парите за строителството в „Баба Алино”, няма да стане ясно и откъде са идвали парите за финансирането на подобни организации. Като не е ясно какво е финансирането, не е ясно и с какво точно те се занимават”, коментира още журналистът.

